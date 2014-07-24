金属期市：LME期铜持稳，未受印尼可能很快恢复矿石出口的消息影响

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三说，预计很快就可和印尼达成协议，迅速恢复已暂停逾六个月的铜精矿出口。

全球最大的铜生产商Codelco首次承认，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。消息人士称，该问题已经迫使其取消部分铜销售，并在现货市场进行采购。

美国薪资增长可能比决策者预期的速度更快。最近的一连串企业调查结果显示，有更多的企业加薪。

国际货币基金组织(IMF)将美国经济今年增长预估从一个月前的估值2.0%降为1.7%，因第一季经济增长疲弱。 (完)

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