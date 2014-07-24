金属期市：LME期铜持稳，未受印尼可能很快恢复矿石出口的消息影响

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三说，预计很快就可和印尼达成协议，迅速恢复已暂停逾六个月的铜精矿出口。
全球最大的铜生产商Codelco首次承认，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。消息人士称，该问题已经迫使其取消部分铜销售，并在现货市场进行采购。
美国薪资增长可能比决策者预期的速度更快。最近的一连串企业调查结果显示，有更多的企业加薪。
国际货币基金组织(IMF)将美国经济今年增长预估从一个月前的估值2.0%降为1.7%，因第一季经济增长疲弱。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 张涛/王兴亚)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译