期货日报：沪铜天平倒向空方，基本面供需情况悄然转化

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
在冶炼厂集中检修、通过进料加工手册出口，和国储收储等因素共同作用下，铜供给收紧主导了沪铜3月以来的反弹。然而，当前供需情况正在悄然转化，基本面拐点已经显现。
保税区库存自4月底的高点85万吨下滑至6月底的75万吨，减少的库存大多报关流入国内市场。在当前的外管、海关、银行的监管条件和央行流动性管理背景下，融资铜将不复去年下半年来的疯狂。在融资铜去库存压力下，国内供应势必会增加。
铜市进入传统生产淡季，今年本已平淡的开工率继续低迷，铜杆和线缆开工率相比去年同期下降3—5个百分点。7月以来，库存回流、现货升水、期现价差都显示紧张的供应面已经有所缓解。另外，精铜与废铜价差（含税）一度扩大到3000元/吨，创下近两年来的新高，废铜的替代效应将进一步打压精铜价格。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译