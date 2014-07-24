期货日报：沪铜天平倒向空方，基本面供需情况悄然转化

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

在冶炼厂集中检修、通过进料加工手册出口，和国储收储等因素共同作用下，铜供给收紧主导了沪铜3月以来的反弹。然而，当前供需情况正在悄然转化，基本面拐点已经显现。

保税区库存自4月底的高点85万吨下滑至6月底的75万吨，减少的库存大多报关流入国内市场。在当前的外管、海关、银行的监管条件和央行流动性管理背景下，融资铜将不复去年下半年来的疯狂。在融资铜去库存压力下，国内供应势必会增加。

铜市进入传统生产淡季，今年本已平淡的开工率继续低迷，铜杆和线缆开工率相比去年同期下降3—5个百分点。7月以来，库存回流、现货升水、期现价差都显示紧张的供应面已经有所缓解。另外，精铜与废铜价差（含税）一度扩大到3000元/吨，创下近两年来的新高，废铜的替代效应将进一步打压精铜价格。(完)

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