港报社评：政改失败等于自毁竞争力--信报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
中国城市竞争力研究会发表《2014中国城市分类优势排行榜》， 在中国省区及直辖市综合竞争力方面，广东排第一，江苏排第二，山东排第三。香港排在第六位，较去年降格一级。
对于这一个竞争力排行榜，也许有人认为调查方法与结果皆不可尽信，毕竟根据中国社会科学院今年五月发表的调查报告，香港的综合经济竞争力仍然高踞全国榜首，只不过跟内地城市的差距逐渐收窄罢了。
姑勿论香港固有的优势是否已经被从后赶上的内地城市比下去，中国城市竞争力研究会提到的其中一点颇堪玩味，他们指出，香港在政治方面有不少不确定因素，金融业可能因此有震荡。这一点跟中国社会科学院不谋而合，该院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞指出，占领中环一旦发生，将会影响香港竞争力。
不管反占中大联盟有何成效，占中运动最终是否发生，只要是2017年的行政长官产生办法由于得不到立法会2/3多数票通过而维持原貌，政改以失败收场，香港会安然无恙地继续歌舞昇平吗?答案毫无疑问是否定的，最恶劣的局面不单是特区政府日复一日受狙击而瘫痪，而外国投资者和企业眼见香港愈来愈「靠不住」，亦会却步于这个工商金融平台，情况比起中环塞车糟糕不知多少倍。
简单而言，政改失败等于自毁竞争力，那才是可见之未来最震荡的政治不确定因素。明乎此，各方力量与其卯足全力在占中与反占中之间恶斗，倒不如切切实实透过协商达成共识，避免政制原地踏步造成后患无穷。(A02)
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译