港报社评：政改失败等于自毁竞争力--信报7月24日

中国城市竞争力研究会发表《2014中国城市分类优势排行榜》， 在中国省区及直辖市综合竞争力方面，广东排第一，江苏排第二，山东排第三。香港排在第六位，较去年降格一级。

对于这一个竞争力排行榜，也许有人认为调查方法与结果皆不可尽信，毕竟根据中国社会科学院今年五月发表的调查报告，香港的综合经济竞争力仍然高踞全国榜首，只不过跟内地城市的差距逐渐收窄罢了。

姑勿论香港固有的优势是否已经被从后赶上的内地城市比下去，中国城市竞争力研究会提到的其中一点颇堪玩味，他们指出，香港在政治方面有不少不确定因素，金融业可能因此有震荡。这一点跟中国社会科学院不谋而合，该院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞指出，占领中环一旦发生，将会影响香港竞争力。

不管反占中大联盟有何成效，占中运动最终是否发生，只要是2017年的行政长官产生办法由于得不到立法会2/3多数票通过而维持原貌，政改以失败收场，香港会安然无恙地继续歌舞昇平吗?答案毫无疑问是否定的，最恶劣的局面不单是特区政府日复一日受狙击而瘫痪，而外国投资者和企业眼见香港愈来愈「靠不住」，亦会却步于这个工商金融平台，情况比起中环塞车糟糕不知多少倍。

简单而言，政改失败等于自毁竞争力，那才是可见之未来最震荡的政治不确定因素。明乎此，各方力量与其卯足全力在占中与反占中之间恶斗，倒不如切切实实透过协商达成共识，避免政制原地踏步造成后患无穷。(A02)

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