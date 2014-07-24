国信期货：中国大连铁矿石期货或再创新低

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
铁矿石期货价格近期持续下挫，再探6月中旬创下的新低。一方面，澳大利亚政府取消碳排放税，使矿山企业成本下降，这将促使正在纷纷扩产的矿商进一步增产；另一方面，国内房地产市场依然不景气，钢铁现货市场进入需求淡季，铁矿石现货市场陷入低位振荡。总体来看，铁矿石期货熊途漫漫，仍有下跌空间。
7月17日，澳大利亚参议院正式取消了自2012年7月起实施的碳排放税法案。取消碳排放税，使必和必拓、力拓等铁矿石和煤炭生产企业的成本下降约3%—5%，有利于促使这些企业在未来进一步扩大产能。全球铁矿石供应继续增加将利空铁矿石价格。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译