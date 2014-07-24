版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:19 BJT

国信期货：中国大连铁矿石期货或再创新低

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

铁矿石期货价格近期持续下挫，再探6月中旬创下的新低。一方面，澳大利亚政府取消碳排放税，使矿山企业成本下降，这将促使正在纷纷扩产的矿商进一步增产；另一方面，国内房地产市场依然不景气，钢铁现货市场进入需求淡季，铁矿石现货市场陷入低位振荡。总体来看，铁矿石期货熊途漫漫，仍有下跌空间。

7月17日，澳大利亚参议院正式取消了自2012年7月起实施的碳排放税法案。取消碳排放税，使必和必拓、力拓等铁矿石和煤炭生产企业的成本下降约3%—5%，有利于促使这些企业在未来进一步扩大产能。全球铁矿石供应继续增加将利空铁矿石价格。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐