港报社评：热钱追落后，中港股胜在低残--经济日报7月24日

港股突受追捧连续两天急升，与其说是炒家看好中国下半年经济，更贴切是热钱水向低流，相中估值低残的中港股市。且中央似较倾向稳增长多于改革，更为炒家提供源源炒作藉口。 港股过去两个交易日的表现亮丽，恒指继前天大升394点后，昨再抽高190点，大市成交更由平均约500亿元，昨急增至近800亿元，股民关注港股升势是昙花一现？还是新一轮升浪的开端？ 可注意的是，过去两天升市有一大特点，就是升市动力主要来自大市的「代替品（proxy）」股份，如保险股、港交所，以至和内地A股相关的交易所买卖基金（ETF）等。此反映炒家看好中港股市后市，遂先行扫入这些代替品。故此过去两天的升市，有可能是新一轮资金市炒作中港股市的开始。 国际炒家突捧中港，表面的理由是看好中国下半年经济， 惟此只恐是藉口，因热钱在最近一、两个月已渐改变部署，在欧美股市已累积极大升幅、炒上风险日增下，炒家遂将部分注码转往新兴市场，以分散风险，故近期不少新兴市场均见显着升幅，如印尼、印度、泰国等股市今年累升近20%。相比之下，今年来横行呆滞、市盈率仅约10倍的港沪股市，遂成追落后首选。 且对炒家而言，有智慧不如趁势，炒作首重题材。内地经济政策近期似有变，由过去重改革，渐改为重稳增长，如货币政策由稳中偏紧，变成不断加码的定向宽松；对今年经济增长的目标，由过去模糊的「区间论」，转口风立下要实现7.5%增幅的硬指标。 故炒家对中国经济的中长期表现，或许心中无底，但可肯定的是，在内地政策松动下，未来一两季的内地数据应不差、易多「好消息」，可为中港股市提供持续炒作理据，尤其推高中资股价以图厚利。 然而，亦正因资金市飘忽难定，中港股市炒作有始亦有终，个中最大变数，正在美国储局今年十月结束买债行动后，如何筹谋下一步加息。惟届时热钱将先从获利最厚、泡沫最大的欧美市场收割？还是一如过往先从新兴市场急撤？小投资者要跟搭顺风车，就要留神个中变化。(A09)