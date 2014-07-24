港报社评：热钱追落后，中港股胜在低残--经济日报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
港股突受追捧连续两天急升，与其说是炒家看好中国下半年经济，更贴切是热钱水向低流，相中估值低残的中港股市。且中央似较倾向稳增长多于改革，更为炒家提供源源炒作藉口。 港股过去两个交易日的表现亮丽，恒指继前天大升394点后，昨再抽高190点，大市成交更由平均约500亿元，昨急增至近800亿元，股民关注港股升势是昙花一现？还是新一轮升浪的开端？ 可注意的是，过去两天升市有一大特点，就是升市动力主要来自大市的「代替品（proxy）」股份，如保险股、港交所，以至和内地A股相关的交易所买卖基金（ETF）等。此反映炒家看好中港股市后市，遂先行扫入这些代替品。故此过去两天的升市，有可能是新一轮资金市炒作中港股市的开始。 国际炒家突捧中港，表面的理由是看好中国下半年经济， 惟此只恐是藉口，因热钱在最近一、两个月已渐改变部署，在欧美股市已累积极大升幅、炒上风险日增下，炒家遂将部分注码转往新兴市场，以分散风险，故近期不少新兴市场均见显着升幅，如印尼、印度、泰国等股市今年累升近20%。相比之下，今年来横行呆滞、市盈率仅约10倍的港沪股市，遂成追落后首选。 且对炒家而言，有智慧不如趁势，炒作首重题材。内地经济政策近期似有变，由过去重改革，渐改为重稳增长，如货币政策由稳中偏紧，变成不断加码的定向宽松；对今年经济增长的目标，由过去模糊的「区间论」，转口风立下要实现7.5%增幅的硬指标。 故炒家对中国经济的中长期表现，或许心中无底，但可肯定的是，在内地政策松动下，未来一两季的内地数据应不差、易多「好消息」，可为中港股市提供持续炒作理据，尤其推高中资股价以图厚利。 然而，亦正因资金市飘忽难定，中港股市炒作有始亦有终，个中最大变数，正在美国储局今年十月结束买债行动后，如何筹谋下一步加息。惟届时热钱将先从获利最厚、泡沫最大的欧美市场收割？还是一如过往先从新兴市场急撤？小投资者要跟搭顺风车，就要留神个中变化。(A09)
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译