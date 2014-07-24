港报社评：排除极端思维干扰全力促成落实普选--明报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
今次政改争议，两极对峙情势愈趋突显。两极对峙，必然各走极端，结果是解决不了问题，反而导致对抗冲突。因此，探讨政改与普选安排，必先排除极端、偏激的影响，回归基本面，实事求是，才有可能凝聚最大共识，落实普选。
立法会议员汤家骅在香港电台一个时事节目讲述他的观察，认为北京与泛民各有政治盘算，影响了他们对政改的立场和态度。
北京与泛民对于政改成败，若有政治利益的考虑，而又研判自己可以得益，则不能排除减弱他们推动落实普选努力的可能。不过，北京和泛民的各自研判，有何根据，抑或只属自我感觉良好的臆测，并藉此推卸一旦政改告吹的责任，都是值得思考的问题。
今次政改，中间力量的温和方案靠边站，泛民被公民提名綑绑，激进势力占夺了话语权，中间温和力量身不由己，整体泛民变得或趋向民粹激进。中央与泛民若按现时的轨迹前进，必然出现对撼一幕，结果不单是香港普选特首泡汤那么简单，随之而来的对抗冲突，对香港和国家都是极坏的事。因此，若想落实普选特首，避免对抗冲突，中央与泛民都必须调整，走出极端，开展实质沟通和讨论。
当然，若想会晤有成果，中央与泛民都要摆脱极端的桎梏，例如泛民议员要放下公民提名必不可少、按提名委员会的框架讨论等；中央则要放下必须得到过半数提委提名和不合理筛选必不可少等。双方就政改讨论回归基本面，才有可能达至中央与港人「双认许」的政改方案，否则，会晤就会流于形式，很难达成积极成果。(A04)
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译