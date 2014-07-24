港报社评：议员收受”献金“欠监察--星岛日报7月24日

壹传媒集团主席黎智英承认捐过钱给泛民主派政治组织和人物，由数十万到数百万元不等。部分泛民议员否认有接受捐款，部分则指自己只为政党和组织代收，而在立法会发言内容曾经涉及壹传媒的议员，则无一申报利益。事件既有罗生门版本，又有诸多灰色地带，令人怀疑现时立法会利益申报制度的效用。

近日掀起的黎智英捐款风波，有被指收取过捐款的议员，没有向立法会申报，有议员则声称是代政党收取而毋须申报，暴露了制度的灰色地带，有人更质疑政党可以利用这个漏洞来避税，或者捐款人可以向政党捐款时，指定用作为某党员助选，来回避申报选举开支。

捐款者未必急于求取公职人员的即时「回报」，而是可能作为中长綫政治投资，以增加自身的影响力，受款政党和政客无论在野或日后在朝，都可能受到之前收过好处的影响，因此一些国家订立了《政党法》，作出严格规限，当中规定政党要公开所接受的捐助和利益。

如果香港有这样的规定，无论民主派或建制派政党，收受过个人和利益团体的捐款，市民可以一目了然。

可是，香港有自己的独特政治环境，政党法的构思难以落实，这不仅关乎立法会各政党愿否披露利益来源的问题，还涉及对部分捐款人的政治保障。

虽然香港环境难立政党法，但是今次事件暴露的利益申报松散和申报意识低落，泛民议员律人以严律己以宽，各方不能视若无睹。有关机构就个别投诉作出跟进调查之外，更须检讨改善现行机制，设计出有效的利益输送监察制度。(A06)

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