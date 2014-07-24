港报社评：议员收受”献金“欠监察--星岛日报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
壹传媒集团主席黎智英承认捐过钱给泛民主派政治组织和人物，由数十万到数百万元不等。部分泛民议员否认有接受捐款，部分则指自己只为政党和组织代收，而在立法会发言内容曾经涉及壹传媒的议员，则无一申报利益。事件既有罗生门版本，又有诸多灰色地带，令人怀疑现时立法会利益申报制度的效用。
近日掀起的黎智英捐款风波，有被指收取过捐款的议员，没有向立法会申报，有议员则声称是代政党收取而毋须申报，暴露了制度的灰色地带，有人更质疑政党可以利用这个漏洞来避税，或者捐款人可以向政党捐款时，指定用作为某党员助选，来回避申报选举开支。
捐款者未必急于求取公职人员的即时「回报」，而是可能作为中长綫政治投资，以增加自身的影响力，受款政党和政客无论在野或日后在朝，都可能受到之前收过好处的影响，因此一些国家订立了《政党法》，作出严格规限，当中规定政党要公开所接受的捐助和利益。
如果香港有这样的规定，无论民主派或建制派政党，收受过个人和利益团体的捐款，市民可以一目了然。
可是，香港有自己的独特政治环境，政党法的构思难以落实，这不仅关乎立法会各政党愿否披露利益来源的问题，还涉及对部分捐款人的政治保障。
虽然香港环境难立政党法，但是今次事件暴露的利益申报松散和申报意识低落，泛民议员律人以严律己以宽，各方不能视若无睹。有关机构就个别投诉作出跟进调查之外，更须检讨改善现行机制，设计出有效的利益输送监察制度。(A06)
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译