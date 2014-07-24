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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:22 BJT

光大期货：郑商所动力煤期价或进一步调整，港口库存居高不下

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

6月底以来，煤炭市场可谓草木皆兵，大集团多次调整报价，不到一个月累计降幅达45元/吨，港口锚地船舶低位徘徊，海运费创下历史新低，悲观气氛笼罩市场。期货价格同样跌跌不休，1409合约跌幅近4%，远月合约升水幅度逐渐缩小。

7月23日环渤海动力煤价格指数报收于498元/吨，下降8元/吨。6月以来该指数连续8周下降，下降幅度继续扩大。本轮市场调价重要的参考是库存，环渤海库存不降，煤炭价格就难以止跌，供需矛盾的转化不在价格而在需求。

短期来看，需求不足，港口堆存过高，电厂担忧调价政策延续而不敢采购，市场预期较为悲观，将迫使现货煤价进一步调整。长期来看，煤企亏损面进一步扩大，牺牲短时盈利能力占领市场的策略难以长久，三季度末季节性需求到来之时，供需矛盾得以缓和，煤价反弹是大概率事件。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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