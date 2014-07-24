光大期货：郑商所动力煤期价或进一步调整，港口库存居高不下

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
6月底以来，煤炭市场可谓草木皆兵，大集团多次调整报价，不到一个月累计降幅达45元/吨，港口锚地船舶低位徘徊，海运费创下历史新低，悲观气氛笼罩市场。期货价格同样跌跌不休，1409合约跌幅近4%，远月合约升水幅度逐渐缩小。
7月23日环渤海动力煤价格指数报收于498元/吨，下降8元/吨。6月以来该指数连续8周下降，下降幅度继续扩大。本轮市场调价重要的参考是库存，环渤海库存不降，煤炭价格就难以止跌，供需矛盾的转化不在价格而在需求。
短期来看，需求不足，港口堆存过高，电厂担忧调价政策延续而不敢采购，市场预期较为悲观，将迫使现货煤价进一步调整。长期来看，煤企亏损面进一步扩大，牺牲短时盈利能力占领市场的策略难以长久，三季度末季节性需求到来之时，供需矛盾得以缓和，煤价反弹是大概率事件。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译