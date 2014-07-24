港报社评：反对派耽误了沟通的时间和机会--文汇报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
反对派立法会议员昨日与政务司司长林郑月娥会面讨论政改，要求在8月底人大常委会就政改报告作出决定前与中央官员会面。事实上，中央一直真诚与香港各界就政改问题进行沟通，只是反对派一直没有诚意，故意耽误了沟通的时间和机会。
今年4月，中央安排包括反对派在内的全体立法会议员到访上海，与中央主管香港事务的主要官员交流和沟通，然而，反对派中不仅相当一部分议员拒不参加，即使表示参加的人，搞小动作干扰上海行。最令香港社会看不过眼的，是反对派议员非常不友好地回绝中联办张晓明主任的见面邀请。在昨日，反对派口口声声要求特区政府安排他们与中央沟通，但却又语带威胁向中央示威施压，这根本不是有商有量的沟通态度。
特区政府展开长达5个月的政改谘询，广泛听取香港各界对政改的意见。谘询期内，反对派固执己见地离开基本法框架另搞一套，一直纠缠于不符合基本法的「公民提名」，进行无谓争论，白白浪费了宝贵时间。如今，反对派议员与林郑司长会面后，仍然大讲包含「公民提名」的「三轨方案」以及于法无据的「国际标准」。
近日张德江委员长南下听取政改意见，强调中央真诚希望香港能在2017年如期依法落实特首普选，显示中央落实普选的诚意，也表明中央依法落实普选的决心不可动摇。中央沟通的大门是敞开的，反对派要沟通就须拿出诚意，真正回到基本法的轨道上来。(A06)
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译