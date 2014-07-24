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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:25 BJT

瑞达期货：国内供需矛盾尚未化解，沪胶后市依然偏空

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

随着台风“威马逊”的到来，海南主产区的天气炒作就此展开，然而仅仅上涨两个交易日，反弹便宣告终结，此后在多空博弈中，期价陷入振荡态势。展望后市，国内供需矛盾尚未化解，沪胶期价依然偏空。

整体来看，目前处于橡胶主产国传统的生产旺季，而中小制品企业需求疲软，出口美国的轮胎也面临“双反”局面，市场利空频出，但短期内新胶产量偏低，且泰国当局有维稳举措，沪胶期价或在多空博弈中振荡下移。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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