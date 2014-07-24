中国金融：上半年部分区域不良贷款骤升，山东省成“重灾区”--报载

路透北京7月24日 - 中国金融时报周四报导称，今年上半年，局部地区不良贷款和不良率双双骤升。从目前已公布前6个月银行业运行情况数据的省市的来看，广东、山东等地不良率均突破1%，其中山东的不良贷款数据格外“突出”。

山东银监局最新公布的数据显示，截至2014年6月末，该省银行业金融机构不良贷款余额815.37亿元人民币，比年初增加167.31亿元。上半年该省不良贷款余额增幅达到25.8%。除不良贷款余额增幅较大外，不良贷款率也呈现进一步提高趋势--不良贷款率1.57%，比年初上升0.22个百分点。

金融时报援引当地某商业银行负责人表示，实际情况可能更为严重。 “总的来看，上半年不良贷款依然在惯性上涨，同时风险蔓延趋势较为明显，不良贷款重灾区已开始从长三角、珠三角向中东部扩散，并且势头较为强劲。”银行业改革与发展研究中心主任王勇称。

从纵向对比来看，山东省二季度不良贷款余额增幅达到25.8%，一季度为11.09%，增幅提高了近14个百分点；而横向对比，作为不良贷款重灾地区的代表省份，广东银行业金融机构今年上半年不良贷款率为1.36%，山东则高出广东0.21个百分点。

王勇分析认为，山东不良贷款出现飙升，主要是受宏观经济形势以及经济发展调结构、转方式影响。 根据近期的出口、消费、投资数据，山东经济增速放缓的压力较大。与此同时，今年以来，当地加大调结构步伐，改变以往高投入高产出的发展模式。这都是不良贷款形成的重要外部因素。

此外，对外担保不审慎，众多企业受牵连。在地方政府的大力推动下，山东企业较为普遍地采取联保贷款模式，涉及的行业遍布钢贸、生物科技等多个领域。然而，一旦风险暴露，牵涉贷款总量大、企业面广、不良贷款也会集中显露。当地某商业银行负责人称，从去年开始，山东滨州、济宁等多地爆发联保风险，涉及银行信贷资金上百亿元。

银行风控不严也是不良贷款形成的原因之一。王勇就表示，对于部分企业，银行贷后监管不力，以致出现贷款过度集中或贷款被挪用情况，形成不良。当地某商业银行负责人则认为，部分银行今年信贷额度较紧张，出现抽贷情况。特别是在企业资金周转出现困境时，个别银行强行收贷，导致企业资金链断裂，同时也给其他银行带来风险。

值得关注的是，在不良贷款余额中，国有商业银行占比较大。山东省银行业一季度数据显示，国有商业银行、农村中小银行业金融机构不良贷款余额分别比年初增加46.32亿元和13.20亿元，分别占一季度新增不良贷款总额的64.6%和18.4%；不良贷款率分别比年初上升0.12个百分点和0.02个百分点。