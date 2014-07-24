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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:37 BJT

香港个股：远洋地产发行两批有担保票据，筹资共12亿美元

路透香港7月24日 - 中国房地产商远洋地产控股有限公司 周四称，计划发行两批有担保票据，筹共12亿美元。

该公司于联交所一份声明称，拟发行本金总额5亿美元五年期有担保票据，息率4.625%；另一批本金总额7亿美元十年期有担保票据，息率为6%。

公司表示，“经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额约11.81亿美元，将用于偿还现有债务及用作一般公司资金。”

票据预期获穆迪、标准普尔以及惠誉分别评为Baa3、BBB-及BBB-。

汇丰 、摩根大通 、高盛 、德意志银行 、中银香港 、摩根士丹利 、瑞银 、星展 及澳新银行 担任票据发行的联席牵头经办人。

远洋地产周四早盘初段持平于4.37港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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