《分析》经济学家担心薪资上涨可能让美联储猝不及防

**熟练技能为薪资添筹码**

虽然平均时薪的增幅相当温和，但在金融服务、矿业、资讯业以及贸易、运输及公用事业等板块，奖金薪酬的上涨速度正在加快。

美联储最新褐皮书指出，大多数地区薪资压力仍温和，但在建筑及能源等行业，薪资上涨压力却在增加，这些领域的雇主难以找到合适的员工。褐皮书并表示，美国部分地区的最低薪资增加，也给薪资构成压力。

去年平均时薪增幅仅有2%，但从事制造及非管理层工作的员工，其包括加班费在内的整体薪资增幅为4.6%。

更让人意外的是，这项整体指标在过去三个月以6.2%的环比年率成长。一些分析师认为这个指标是评估薪资成长的较佳依据。

“劳动力市场已经收紧许多，薪资压力紧绷的程度可能超乎美联储所设想，”RBC Capital Markets高级美国分析师Jacob Oubina说。

全美独立企业联盟(NFIB)的数据也成为其他调查结果的又一佐证。这些调查显示薪资开始增加了。

NFIB本周报告称，至7月为止的三个月，该联盟有43%会员称调升薪资，而上年同期的比例仅有19%。

杜克大学与CFO杂志最近共同对企业财务长进行一项调查，结果显示，美国企业在第二季预料未来12个月将上调薪资3%。CFO杂志去年调查时，受访者所预计的加薪幅度为2.5%。

有些经济学家也主张，婴儿潮一代的退休潮，使得平均时薪在衡量薪资压力时较不那么可靠。婴儿潮一代的多数人平均时薪较高，而他们退休后的职缺大多数由较低薪的大学毕业生递补。

在这些经济专家的眼中，人口结构的变化，使得平均时薪的代表性已不能和过去几次的经济复苏相比。

“我不确定(美联储官员)用来衡量薪资增加适度的那把尺子是否公正，他们可能是以过去的周期当做参照标准，”Stone & McCarthy Research Associates分析师说，“如果真是如此，那么可能导致维持超宽松政策的时间过长。”(完)