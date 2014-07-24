《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

*明报：

--虽然金管局有意收紧本地银私人贷款业务，但是大新银行 产品及市场部主管邓子健认为，今年市场私贷业务的增长将与去年持平，而该行去年私贷增长达双位数，主要来自旧客户，今年会注重吸纳新客，冀新客人数按年增幅可达10%。

*星岛日报：

--第四批通胀挂钩债券（iBond 4）首日开售，八家证券行共录得约3.3万宗认购，涉资逾10亿港元。

--腾讯 澄清未有放弃微博业务，而是将微博营运团队与新闻团队整合，以强化整体社交资讯服务功能。今次的架构调整凸显上线不足10个月的微视将成为未来发展重点。

--上市7个月的休闲男装零售商诺奇 周一起连续三日遭洗仓，市传诺奇暴跌是遭上市时引入的基础投资者长兴 于禁售期过后抛售股份，惟长兴方面否认售股。

*苹果日报：

--港交所 近日向券商发出通告确认，包括交易、结算及交收的首批沪港通参与者将于8月底至9月进行巿场演习。该所将于本月底举行三场有关市场演习的讲座，协助券商及相关的系统技术员工，了解演习所需及系统复原程序。

*东方日报：

--哈萨克铜业 向主要股东出售位于哈萨克的亏损资产，包括12个铜矿等，按去年底总资产值计共27.61亿美元。该公司称，出售将令矿场拥有数目由去年的16个减至5个，但保留资产的自由现金流会有重大改善。

*文汇报：

--广泽地产 透过旗下全资附属公司上海润迅概念收购上海润迅君斯通讯之全部股权，收购事项之总额为900万元人民币。此外，君斯通讯持有上海新华汇讯之已发行股本总数的55%。

*大公报：

--转型生产生物能源的中国农林低碳 计划大幅增建生产环保代煤厂房，预计未来3年增至100间，年产能增至300万吨。另外，集团将于本年底落实1-2个“合同能源业务”项目，预期至2016年合同销售额逾2亿元人民币。（完）

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