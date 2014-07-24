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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:37 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元200日移动均线上方的停止单被触发

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* 200日移动均线上方的停止单被触发，涨势继续

* 2008年低点、5月低点和趋势线切入位均在1.065，多头进入

* 近期目标位于1.12，这也是9月13日低点所在

* 任何重新下探200日移动均线的走势都被视为低风险入市的机会

* 相关图表：link.reuters.com/gyd52w(完)

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