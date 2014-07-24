更新版 1-中国债市：三个月期现金定存仍处低位，银行存款压力不大抑制需求

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 三个月现金定存中标利率4%，较上次有所回升
* 但银行需求仍不旺，因存款压力不大
* 中长期货币市场利率相对稳定，现金定存利率难走高 (新增市场评论和更多背景)
路透上海7月24日 - 中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存中标利率4.00%，虽较上次同期限品种有所回升，但依旧处于偏低水平，银行整体需求仍不算旺盛，因现阶段存款压力不大。
市场人士指出，三个月期国库现金期限较短，仅能跨季，而不能跨年末，在优化存贷比指标上的效用不如更长期限的品种，此外目前中长期货币市场利率也相对稳定，亦令今日的国库现金定存利率定位不高。
“没需求哇，资金感觉还好，除非对存款特别饥渴，不然应该就不会拿很多，”华中一银行交易员称。
华南一银行交易员也谈到，该行本次投的利率比上次（3.80%）还低，不缺钱，就是参与一下。
今日进行的三个月期国库现金定存规模为500亿元人民币，中标利率为4.00%，最近一次招标的同期限品种在6月26日，利率3.80%。
三个月shibor 近期基本稳定在4.75%附近，而三个月质押式回购利率 上日尾盘成交亦报在4.75%。
今日进行的国库现金定存为今年第八期，起息日为7月24日，到期日为10月23日。
包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
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合计 3,800
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)
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