中国债市动态：现券小幅波动，正回购续停且资金稳冲抵乐观数据影响

路透北京7月24日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率小幅波动。交易员表示，稍早公布的汇丰7月PMI初值创阶段新高，不过今日央行继续暂停正回购，且资金面稳定，冲抵乐观数据对债市带来的压力。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

“早晨现券这边收益率有点波动，不过整体不算太大，当前水平和昨天的估值比差不多，”上海一银行交易员称。

业内人士稍早透露，中国央行公开市场今日正回购继续暂停。据此计算，本周公开市场将净投放180亿元人民币，为连续第11周净投放。

华南一银行交易员认为，当前央行公开市场操作灵活，本周暂停尚属预期内，且未来操作方式仍有待观察。对于短期的资金面，其认为集中新股申购过后，资金有望回归宽松。

中国银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

剩余期限约6.48年的国开行固息金融债140203 最新报价对应收益率在5.2100%/5.1614%，上日尾盘报5.2200%/5.1653%。