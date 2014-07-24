中国债市动态：现券小幅波动，正回购续停且资金稳冲抵乐观数据影响

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率小幅波动。交易员表示，稍早公布的汇丰7月PMI初值创阶段新高，不过今日央行继续暂停正回购，且资金面稳定，冲抵乐观数据对债市带来的压力。
受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。
“早晨现券这边收益率有点波动，不过整体不算太大，当前水平和昨天的估值比差不多，”上海一银行交易员称。
业内人士稍早透露，中国央行公开市场今日正回购继续暂停。据此计算，本周公开市场将净投放180亿元人民币，为连续第11周净投放。
华南一银行交易员认为，当前央行公开市场操作灵活，本周暂停尚属预期内，且未来操作方式仍有待观察。对于短期的资金面，其认为集中新股申购过后，资金有望回归宽松。
中国银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。
剩余期限约6.48年的国开行固息金融债140203 最新报价对应收益率在5.2100%/5.1614%，上日尾盘报5.2200%/5.1653%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报92.920元，较上日结算价跌0.024元，或0.03%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译