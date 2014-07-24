全球金融：世银乐见金砖国家设立开发银行，准备提供技术协助

路透新德里7月23日 - 世界银行行长金墉周三会晤印度新总理莫迪后表示，世银乐见金砖国家联手成立规模1,000亿美元的开发银行，并准备好提供技术协助。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非上周宣布设立这家开发银行，将为发展中国家的基础设施项目提供融资，也反映了这几国在全球经济中日益重要的地位。

设立新的开发银行，在某种程度上是想挑战二战后由西方势力创造，以国际货币基金组织(IMF)和世银为中心的金融次序。正在印度进行为期三天访问的世银行长金墉低调回应挑战之说。

“我们唯一的竞争是对抗贫穷。”他对记者表示。“对任何银行或机构设法应对基建投资问题以抗贫的举措，我们都很欢迎。”

金墉表示，世银已准备好未来三年将支持印度就业导向技术和基建发展的财务援助，提高至150-180亿美元，高于之前三年的134亿美元。