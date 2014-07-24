全球金融：世银乐见金砖国家设立开发银行，准备提供技术协助

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透新德里7月23日 - 世界银行行长金墉周三会晤印度新总理莫迪后表示，世银乐见金砖国家联手成立规模1,000亿美元的开发银行，并准备好提供技术协助。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非上周宣布设立这家开发银行，将为发展中国家的基础设施项目提供融资，也反映了这几国在全球经济中日益重要的地位。
设立新的开发银行，在某种程度上是想挑战二战后由西方势力创造，以国际货币基金组织(IMF)和世银为中心的金融次序。正在印度进行为期三天访问的世银行长金墉低调回应挑战之说。
“我们唯一的竞争是对抗贫穷。”他对记者表示。“对任何银行或机构设法应对基建投资问题以抗贫的举措，我们都很欢迎。”
金墉表示，世银已准备好未来三年将支持印度就业导向技术和基建发展的财务援助，提高至150-180亿美元，高于之前三年的134亿美元。
莫迪在与金墉会面后称，印度有兴趣的是世银的专门知识及技术，“不是金援”，并呼吁世银加速项目的执行。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译