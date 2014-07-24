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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元略跌，目标位为1.7000

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* 英镑/美元开盘跌0.12%，英国央行货币政策委员会一致认为，薪资形势对加息时机来说至关重要

* 英国7月房主信心18个月来首次停滞不前

* 动能研究显示略微下行，5日、10日和20日移动均线交叉显示负面信号

* 波林格区间缩窄-目标位为5/7月升势的38.2%回档位1.7000

* 20日波林格区间下缘1.7026和10日移动均线切入位1.7088分别为首道支撑位和阻力位

* 技术图表： link.reuters.com/hyd52w

(完)

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