中港个股：交行上报实施混合所有制申请，拟开国有银行试点先河--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周五透露，以资产计中国第五大银行--交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。
这是交通银行 在率先引领国有银行实现上市后，再度在市场化改革上迈出的领先一步。
“交行已经上报了要求试点的申请，等待相关部门的批准。”了解情况的人士称。
上述人士并称，交行目前已经是股份制商业银行，所以不一定会马上涉及到股东变化，但不排除未来会进一步引入新的股东。
交通银行是国有银行中首先引入外资战略合作伙伴并率先实现上市的，目前中国财政部持有约27%股份，为第一大股东；汇丰银行持有约19%，全国社保理事会为4.42%。
“这么做的主要目的借着国家政策的导向，进一步完善现代企业制度管理，加强银行的市场化经营力度。”银行内部人士表示。
十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”，2014年《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”，国企民企的融合成为新一轮国资国企改革的重头戏。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。