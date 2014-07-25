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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 14:14 BJT

中港个股：交行上报实施混合所有制申请，拟开国有银行试点先河--消息

路透香港7月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周五透露，以资产计中国第五大银行--交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。

这是交通银行 在率先引领国有银行实现上市后，再度在市场化改革上迈出的领先一步。

“交行已经上报了要求试点的申请，等待相关部门的批准。”了解情况的人士称。

上述人士并称，交行目前已经是股份制商业银行，所以不一定会马上涉及到股东变化，但不排除未来会进一步引入新的股东。

交通银行是国有银行中首先引入外资战略合作伙伴并率先实现上市的，目前中国财政部持有约27%股份，为第一大股东；汇丰银行持有约19%，全国社保理事会为4.42%。

“这么做的主要目的借着国家政策的导向，进一步完善现代企业制度管理，加强银行的市场化经营力度。”银行内部人士表示。

十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”，2014年《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”，国企民企的融合成为新一轮国资国企改革的重头戏。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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