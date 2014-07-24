中国经济：经济运行仍面临下行压力，部分企业生产经营十分困难--工信部

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部周四表示，当前工业通信业总体运行态势良好，但经济运行仍面临下行压力，部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。
工信部新闻稿显示，在经济结构调整转型和增长速度换挡减速等多重因素叠加影响下，经济运行仍面临下行压力。要加大结构调整力度，着力提升自主创新能力，确保完成全年各项目标任务。
“部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。”新闻稿指出。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。6月规模以上工业增加值增长9.2%，较上月加快0.4个百分点，并创下年内高点。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。