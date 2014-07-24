中国经济：经济运行仍面临下行压力，部分企业生产经营十分困难--工信部

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部周四表示，当前工业通信业总体运行态势良好，但经济运行仍面临下行压力，部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。

工信部新闻稿显示，在经济结构调整转型和增长速度换挡减速等多重因素叠加影响下，经济运行仍面临下行压力。要加大结构调整力度，着力提升自主创新能力，确保完成全年各项目标任务。

“部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。”新闻稿指出。