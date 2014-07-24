日本股市：日圆疲软扶助日经指数早盘微升，但地缘政治疑虑限制交投

路透东京7月24日 - 日股日经指数周四早盘微升，因日圆小幅走软支撑市场信心，但对乌克兰和加沙地带的地缘政治疑虑仍限制交投。

日经指数 升0.2%，最新报15,351.63点，上日收低0.1%。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准，当时为52.3.

今日股市收盘后将公布第二季财报的企业包括佳能 、Advantest Corp 和信越化学工业 。

“今日市场氛围并不糟糕，但交投仍低迷，因多数投资者都不愿在企业业绩出炉前建仓，”Commons Asset Management首席投资经理Takatoshi Itoshima表示。

交易员还表示，整体市场的风险偏好仍受到乌克兰和加沙地带冲突打压。

出口股大多上涨，因美元兑日圆 略升至101.54，继续从上周五低点101.09缓慢反弹。丰田汽车 涨0.3%，本田汽车 升0.1%，Nikon 涨0.8%。