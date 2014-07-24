日本股市：日圆疲软扶助日经指数早盘微升，但地缘政治疑虑限制交投

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京7月24日 - 日股日经指数周四早盘微升，因日圆小幅走软支撑市场信心，但对乌克兰和加沙地带的地缘政治疑虑仍限制交投。
日经指数 升0.2%，最新报15,351.63点，上日收低0.1%。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准，当时为52.3.
今日股市收盘后将公布第二季财报的企业包括佳能 、Advantest Corp 和信越化学工业 。
“今日市场氛围并不糟糕，但交投仍低迷，因多数投资者都不愿在企业业绩出炉前建仓，”Commons Asset Management首席投资经理Takatoshi Itoshima表示。
交易员还表示，整体市场的风险偏好仍受到乌克兰和加沙地带冲突打压。
出口股大多上涨，因美元兑日圆 略升至101.54，继续从上周五低点101.09缓慢反弹。丰田汽车 涨0.3%，本田汽车 升0.1%，Nikon 涨0.8%。
东证股价指数 升0.1%报1,273.65点，JPX-日经400指数 亦升0.1%报11,598.80点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译