台湾债市：五年券殖利率向上浮动，美债筑底气氛隐约成形

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘开低走高。台湾上日因台风休市一天，美债10年券近两日表现显示殖利率似有筑底意味，影响台债市场欲多不易，获利了结卖压让五年债103/10在触及1.17%的逾三周新低后回升。
交易员指出，尽管休市前的交易日市场气氛略略修正偏多，但持券信心不稳，在下周连续两期长券标售前，盘面倾向在区间短线抛补来回，不着墨过多部位，以静待标售结果指出终端买盘的买气是否充足。
〞虽然有人觉得五年券和长券是两个不同市场，但气氛仍会相互影响...疑虑还是要厘清。〞一位票券商交易员说。
另一证券商交易员指出，今明两日若五年冷券没有进一步放量成交指出方向，五年现券103/10大约就在当前区间游走，1.17%暂时可以视为短线压力区，再度突破并不容易。
今日五年债 盘中殖利率低位1.17%为逾三周新低，前低为7月1日报 1.169%。
美国长期公债价格周三小幅收低，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张局势仍持续发酵，将继续带动避险需求。指标10年期公债 价格变动不大，收益率报2.465%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.17-1.19%
本地时间10:03时最新报价：
• 103/10期殖利率升0.52基点报1.1817%。
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--美国经济：IMF将美国今年经济成长预估由2%降至1.7%，因首季经济表现疲弱 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译