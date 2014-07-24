台湾债市：五年券殖利率向上浮动，美债筑底气氛隐约成形

路透台北7月24日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘开低走高。台湾上日因台风休市一天，美债10年券近两日表现显示殖利率似有筑底意味，影响台债市场欲多不易，获利了结卖压让五年债103/10在触及1.17%的逾三周新低后回升。

交易员指出，尽管休市前的交易日市场气氛略略修正偏多，但持券信心不稳，在下周连续两期长券标售前，盘面倾向在区间短线抛补来回，不着墨过多部位，以静待标售结果指出终端买盘的买气是否充足。

〞虽然有人觉得五年券和长券是两个不同市场，但气氛仍会相互影响...疑虑还是要厘清。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员指出，今明两日若五年冷券没有进一步放量成交指出方向，五年现券103/10大约就在当前区间游走，1.17%暂时可以视为短线压力区，再度突破并不容易。

今日五年债 盘中殖利率低位1.17%为逾三周新低，前低为7月1日报 1.169%。

美国长期公债价格周三小幅收低，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张局势仍持续发酵，将继续带动避险需求。指标10年期公债 价格变动不大，收益率报2.465%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.17-1.19%

本地时间10:03时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.52基点报1.1817%。

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