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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 17:00 BJT

中港贸易：6月香港净流入中国黄金量按月减23%，连续四个月下跌

路透香港7月24日 - 香港政府统计处周四数据显示，6月份香港净流入中国的黄金量按
月减少23%，为连续第四个月下滑，因市场对黄金实货需求走软。
        
    据统计处电邮给路透的最新数据，6月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转
口）为56,047公斤（56.047吨），按月跌16.6%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净
流入中国的黄金总量，自5月的52,606公斤降至40,543公斤。
    
    总结上半年净流入中国的黄金量为447,376公斤，较去年同期的517,928公斤低13.6%。
    
    6月现货金 累计升6%，为四个月来最大单月涨幅，上半年累计升约一成，因地缘
政治紧张局势增加黄金作为避险工具的吸引力。但路透最近的调查显示，金价下半年料将下
跌，因美国货币政策回归常态，且亚洲黄金需求低迷。 
    
    中国黄金协会数据显示，上半年中国黄金消费量达569.45吨，按年减少19.38%；其中金
条用金同比跌62.13%，黄金首饰用金则升11.02%。去年金价一度大跌令部份消费者提早购入
黄金。 
    
  2014年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
     2月         9,427   115,577   125,004      12,690    112,314
     3月        14,937    90,918   105,855      20,727     85,128
     4月        16,860    63,957    80,817      13,777     67,040
     5月        10,260    56,973    67,233      14,627     52,606
     6月         8,463    47,584    56,047      15,504     40,543
                                                                 
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
    12月        19,196   107,448   126,644      31,797     94,847
 资料来源：香港统计处（完） 

 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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