《全球主要央行动态》--7月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月17日-7月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

圣路易斯联储总裁布拉德全力为逆回购背书，他表明支持联邦基金利率维持在逆回购利率及超额准备金利率(IOER)之间；而回购利率则为利率底限。布拉德相当不认同联储主席叶伦的看法，他指称大家不应该预期随着经济好转，就会有许多员工加入劳动大军的行列。他仍维持美联储将在2015年第一季末升息的预估。

美联储经济学家发表论文指出，对近期长期失业人口减少有许多值得乐观的理由。论文称，近几个月这些失业者找到长期工作的希望更大，与那些失业时间较短的人群情况更为接近。

**欧洲**

欧洲央行管委会成员魏德曼表示，宽松的货币政策对维持欧元区物价稳定“有所贡献”，但同时列举出放松银根带来的诸多长期风险。他称，长期而言，超宽松的货币政策对金融稳定构成风险。

欧洲央行管委韩伟森对彭博表示，欧洲央行的广泛资产购买计划正在“发挥作用”，但目前并不需要量化宽松政策。

德国央行表示，受外国地缘政治紧张局势影响，德国经济第二季可能停滞不前，但欧洲边界国家爆发的冲突可能不会长期抑制德国经济复苏。

英国央行公布7月政策会议记录显示，本月会议上曾讨论是否存在提早升息的理由，但担忧会伤及复苏。

英国央行总裁卡尼表示，央行在衡量英国就业市场相互矛盾的数据，并为开始将利率从过去五年的纪录低点上调做准备。他称，现在英国经济规模恢复到了金融危机前的水平，但就业增长强劲与薪资增长疲弱之间的不匹配现象，为央行带来了挑战。

**中国**

中国央行周一宣布，与瑞士国家银行签署规模1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

中国人民银行表示，金砖国家应急储备安排着眼于金融稳定，在成员国面临国际收支压力时提供短期流动性支持。其中，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，除设立5%基本投票权平均分给金砖五国外，剩余95%投票权按承诺出资额成比例分配。中国承诺出资最多，投票权也最高。

中国央行调查统计司司长盛松成称，经济往往滞后金融三到六个月，今年上半年货币信贷对经济的有力促进作用，会在下半年更好地表现出来，但不用担心全年流动性过剩。

中国人民银行货币政策司副司长孙国峰近日撰文提出，为什么政策性金融不能完全解决市场失灵的问题，还需要另外设立开发性金融机构？可能的原因在于市场失灵时又出现了“政府失灵”，因此介于商业金融与政策性金融之间的开发性金融就应运而生了。

**日本和韩国**

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。

日本央行副总裁中曾宏表示，结束通缩已经胜利在望，因为工资和通胀预期上涨使企业可以提高产品价格，这暗示对经济持续复苏抱有信心。不过他对出口疲弱发出警告，并强调现在讨论撤出央行的大规模刺激政策还为时过早，暗示了央行继续向经济大量注入资金的决心。

日本经济财政大臣甘利明表示，央行总裁黑田东彦对内阁称若风险因素导致经济预估发生改变，将毫不犹豫地调整货币政策。黑田东彦称仍未实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行量化宽松。

日本央行公布6月会议记录显示，央行决策者一致认为，需要关注乌克兰和伊拉克方面的地缘政治风险。会议记录显示，少数审议委员认为全球长期利率下滑可能反映出中长期成长前景转弱。委员们一致认为，日本经济将继续复苏，消费者通胀可能只会暂时放缓。

韩国企划财政部长官崔炅焕和央行总裁李柱烈都认为，经济成长面临的下行风险增加，但未说明他们是否认为经济疲弱程度足以需要降息。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示对当前利率水平感到满意，不过如果“有理由”预期央行要为经济做出更多努力，也会考虑进一步采取措施。

澳洲接近与中国签署一项允许成立官方人民币清算行的协议，此举将提高资金和投资进出中国的便利程度。澳洲央行副总裁洛威称，澳洲央行正与中国人民银行研究制定谅解备忘录，允许在“未来几个月”选择一家清算行。

新西兰央行将指标利率上调25个基点至五年半来最高的3.5%，一如市场预期，且表示央行将评估自3月来一连串升息带来的影响。央行并称，新西兰元在目前水准无法持续，新西兰元在目前水准没有依据，可能大跌。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......