台湾汇市：台币早盘实质交投持稳，中国PMI出色抵销外资汇出

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易变动不大。汇银人士指出，汇丰公布的7月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值表现出色，带动台币趋强，这抵销了盘初外资汇出力道。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。
一位小型民营商银交易人士指出，〞外资有买一些美元，但是不多，出口商也有正常的调节。〞
另外一位公营银行交易人士则表示，盘初韩元 走贬，台湾的出口商在29.985以上的价位有挂出卖美元，量能不大，惟多少仍消化一些美元卖压。未来台币的走势可能要注意现金股利汇出对汇市的影响。
本地时间10:16，韩元兑美元 成交1,028.7，上日收在1,023.7；台股 则升0.12%报9,510.16点。
今日早盘台币主要交易区间在29.975-29.989，上交易日(周二)全日主要区间在29.973-29.990。周三台湾金融市场因台风来袭休市一日。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有加深，至-0.030/-0.020，一个月远汇报价 暂报在29.939-29.952左右，上日纽约盘收在29.915。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.975-30.000
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
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路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译