台湾汇市：台币早盘实质交投持稳，中国PMI出色抵销外资汇出

路透台北7月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易变动不大。汇银人士指出，汇丰公布的7月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值表现出色，带动台币趋强，这抵销了盘初外资汇出力道。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。

一位小型民营商银交易人士指出，〞外资有买一些美元，但是不多，出口商也有正常的调节。〞

另外一位公营银行交易人士则表示，盘初韩元 走贬，台湾的出口商在29.985以上的价位有挂出卖美元，量能不大，惟多少仍消化一些美元卖压。未来台币的走势可能要注意现金股利汇出对汇市的影响。

本地时间10:16，韩元兑美元 成交1,028.7，上日收在1,023.7；台股 则升0.12%报9,510.16点。

今日早盘台币主要交易区间在29.975-29.989，上交易日(周二)全日主要区间在29.973-29.990。周三台湾金融市场因台风来袭休市一日。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有加深，至-0.030/-0.020，一个月远汇报价 暂报在29.939-29.952左右，上日纽约盘收在29.915。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.975-30.000

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