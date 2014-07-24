香港房地产：香港商舖租金全球最贵的皇冠可能不保

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透香港7月24日 - 香港炙手可热的铜锣湾购物区可能将失去全球最贵商舖的皇冠，因内地游客增速放缓冲击店舖销售，零售商舖租金可能出现10年来首次下滑。
根据房地产服务公司世邦魏理仕(CBRE)数据，第一季度香港店舖租金在每平方尺4,331港元左右，比纽约高出25%，约合巴黎类似租金的三倍。纽约和巴黎租金昂贵程度分列全球第二和第三。
但由于中国经济放缓以及高调的反腐行动，使得内地游客来香港享受高调购物狂欢的乐趣丧失不少。
这意味着在铜锣湾的奢侈品店，销售珠宝等高价商品的难度有所加大，他们支付本地区高昂租金的能力随之下降，并威胁到香港作为全球最受欢迎零售城市的地位。
“中国原本是舞池中唯一的女孩。现在随着中国增速开始放缓...各大品牌开始看到还有其他市场的存在”，世邦魏理仕亚洲区商舖服务部执行董事史柏松说。
他表示，“我真的预计在不久的将来--2014年内或2015年，纽约将重夺商舖租金最贵头衔”。
官方数据显示，内地赴香港游客增速今年放缓，去年包括内地游客在内的过夜游客支出增速降至3.9%，而两年前为11%。
香港4月零售销售同比降幅修正值为9.9%，为2009年以来最差单月数据。5月同比减少4.1%，为连续第四个月出现萎缩。香港零售管理协会下调了2014年零售销售增长预估。
地产咨询公司也下调了今年预估，世邦魏理仕预计，租金可能出现10年来首次下滑。莱坊和第一太平戴维斯现在认为，一线街舖租金将降低5-10%，而此前预估可能增长5%。(完) (编译 石冠兰 审校 屈桂娟)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译