路透调查：新西兰央行料按兵不动直至12月，之后重启收紧政策进程

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
分析师表示，新西兰央行尚有余裕在未来两次政策会议中按兵不动，观察数据、大宗商品价格以及汇率变化。
“我们预计，更进一步反映出高于成长潜力的产能压力，料在12月之前改变均衡，从而再度引领政策重起升息25个基点至3.75%。”瑞银高级分析师Robin Clements说。
路透调查访问13位分析师，其中有八位预期第四季会再度升息，其中最有可能是12月。另外五位分析师认为下一次升息料在明年第一季。
预计到明年9月时，新西兰央行料将指标利率升至4.5%，与今日央行声明之前的路透调查结果相同。
根据利率互换，金融市场现预期9月升息的机率仅有3%，未来12个月内料仅升息31个基点，此预期幅度仅为周四升息前的一半左右。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 张涛/王洋)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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