路透调查：新西兰央行料按兵不动直至12月，之后重启收紧政策进程

分析师表示，新西兰央行尚有余裕在未来两次政策会议中按兵不动，观察数据、大宗商品价格以及汇率变化。

“我们预计，更进一步反映出高于成长潜力的产能压力，料在12月之前改变均衡，从而再度引领政策重起升息25个基点至3.75%。”瑞银高级分析师Robin Clements说。

路透调查访问13位分析师，其中有八位预期第四季会再度升息，其中最有可能是12月。另外五位分析师认为下一次升息料在明年第一季。

预计到明年9月时，新西兰央行料将指标利率升至4.5%，与今日央行声明之前的路透调查结果相同。