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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 10:37 BJT

中国经济：政策效应陆续释放，预计下半年工业稳中有升--工信部

路透北京7月24日 - 中国工信部新闻发言人郑立新周四表示，随着政策效应陆续地释放，积极因素在增多，工业发展向好的态势有望进一步显现，预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。

他在国新办举行的新闻发布会上称，当前工业发展的良好基本面没有改变。针对经济运行中出现的新情况和新问题，中央保持定力、精准发力，出台了一系列预调微调和定向调控的政策措施，并加大了对政策措施落实的督察力度。

“我们判断下半年社会总需求将保持稳定增长，外贸需求有望进一步趋稳。预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。”

下半年工信部的重点工作包括：着力化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能过剩矛盾；加大中小企业服务力度；努力促进工业通信业平稳发展。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%，上半年规模以上工业增加值同比增长8.8%，内需继续成为推动中国经济增长的动力。 (发稿 李然；撰写： 沈燕; 审校 黄凯)
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