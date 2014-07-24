中国经济：政策效应陆续释放，预计下半年工业稳中有升--工信部

路透北京7月24日 - 中国工信部新闻发言人郑立新周四表示，随着政策效应陆续地释放，积极因素在增多，工业发展向好的态势有望进一步显现，预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。

他在国新办举行的新闻发布会上称，当前工业发展的良好基本面没有改变。针对经济运行中出现的新情况和新问题，中央保持定力、精准发力，出台了一系列预调微调和定向调控的政策措施，并加大了对政策措施落实的督察力度。