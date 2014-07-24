《焦点》韩国推出规模110亿美元的经济刺激措施

“在国内观光业方面，公共部门怎么做非常重要。”经营Air Tours的Nickey Joo表示。“意外发生后所有公共部门旅游立刻都取消了，民间也迅速停止旅游活动。”

民间消费占韩国GDP约一半，但经济仍高度仰赖出口，出口表现对国内就业和投资有重要影响。

韩元汇率也成为韩国央行政策制定考量的重要因素，因韩元走强会削弱出口商获利，并降低通胀。韩元兑美元在6月底较上年同期升值12.9%。

全球第二大记忆体芯片生产商-- 韩国SK海力士 周四公布第二季营业利润较上年同期减少2.7%，因韩元走强侵蚀海外销售所得。

通胀异常偏低也凸显韩元汇率的影响和低迷的消费者需求。今年1-6月通胀年率均值仅1.4%，甚至低于央行目标区间2.5%-3.5%的低端。

通胀偏低加上政府呼吁政策协调，可能使韩国央行最快在8月14日的会议就调降利率。若届时真的降息，将是去年5月以来韩国首次下调利率。韩国央行当时也是为支持政府的刺激而配合调降利率。

韩国第二季GDP较上年同期成长3.6%，符合路透调查的预估中值，但增幅低于第一季的3.9%。

韩国央行将今年全年经济成长预估从先前的4.0%下调为成长3.8%，许多分析师预期这样的预期仍过于乐观。韩国经济2013年扩张3.0%。

韩国第二季经济表现表格，请参阅

韩国刺激计划报导请参阅

韩国经济相关图表请参阅：link.reuters.com/mad96t (完) (编译 白云/李婷仪/张若琪 审校 张荻/艾茂林)