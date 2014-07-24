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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 10:37 BJT

中国黄金：上半年黄金产量增至211吨，消费量则大降两成--行业协会

路透北京7月24日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年中国黄金产量完成211.073吨，同比增长9.47%；同期黄金消费量达到569.45吨，同比下降19.38%

刊登在中国黄金协会网站上的新闻稿指出，上半年的黄金产量中，黄金矿产金完成169.051吨，比去年同期增长6.15%；有色副产金完成42.022吨，比去年同期增长25.22%。

在上半年的黄金消费中，黄金首饰用金426.17吨，同比增长11.02%；金条用金105.58吨，同比下降62.13%；工业用金同比增长11.32%；金币及其他用金同比下降44.3%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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