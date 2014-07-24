澳新汇市：新西兰元因暂停收紧政策的暗示而下挫，中国数据提振澳元

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
新西兰央行表示，新西兰元持续走强“不合理”、有可能迎来修正后。随后卖方即抛售新西兰元。本月稍早，新西兰元距离2001年8月创下的浮动汇率后高点0.8842近在咫尺。
新西兰元空方忽略新西兰央行加息至五年半高位3.5%这一举动，转而关注新西兰央行连续四次加息后的暂停意向。
“这正是新西兰央行希望看到的反应。他们希望新西兰元下跌，明显希望收益率曲线感觉正常一些，现在他们实现了愿望，”ASB的机构外汇销售部主管Tim Kelleher表示。
新西兰元贸易加权指数 一度低见80.07，为6月中旬以来最低，较本月稍早触及的浮动汇率后高位82.00左右下滑。
周四公布路透调查显示，新西兰央行料将按兵不动直到12月，届时该央行将重启之后12个月逐步收紧政策的进程。
新西兰元下跌推动澳元兑新西兰元 升至六周高位1.0986新西兰元，延续周三的涨势。
澳元兑美元 触及三周高点0.9480，因一项乐观调查结果显示，中国制造业活动扩张速度为18个月来最快。(完)
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译