澳新汇市：新西兰元因暂停收紧政策的暗示而下挫，中国数据提振澳元

新西兰央行表示，新西兰元持续走强“不合理”、有可能迎来修正后。随后卖方即抛售新西兰元。本月稍早，新西兰元距离2001年8月创下的浮动汇率后高点0.8842近在咫尺。

新西兰元空方忽略新西兰央行加息至五年半高位3.5%这一举动，转而关注新西兰央行连续四次加息后的暂停意向。

“这正是新西兰央行希望看到的反应。他们希望新西兰元下跌，明显希望收益率曲线感觉正常一些，现在他们实现了愿望，”ASB的机构外汇销售部主管Tim Kelleher表示。

新西兰元贸易加权指数 一度低见80.07，为6月中旬以来最低，较本月稍早触及的浮动汇率后高位82.00左右下滑。

周四公布路透调查显示，新西兰央行料将按兵不动直到12月，届时该央行将重启之后12个月逐步收紧政策的进程。

新西兰元下跌推动澳元兑新西兰元 升至六周高位1.0986新西兰元，延续周三的涨势。

澳元兑美元 触及三周高点0.9480，因一项乐观调查结果显示，中国制造业活动扩张速度为18个月来最快。(完)

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