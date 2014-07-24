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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 10:43 BJT

香港热股：华电国际复牌早盘初段曾跌逾7%，因折价配股受压

路透香港7月24日 - 中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司 周四复牌早盘初段曾跌逾7%，因折价配股受压。

华电国际稍早曾低探5.06港元，香港时间10:37，跌5.49%，报5.16港元；大市恒生指数 则升0.23%。

该公司周三公告，将配售2.862亿股新H股，集资14.08亿港元，用于补充流动资金。配售价4.92港元，较周二收市价折让9.9%。

投行摩根士丹利的报告称，华电国际发行H股集资举动合理，因为这是自1999年以来首度H股集资，而华电国际负债较高，且H股较A股有溢价。

“如果华电国际H股股价在公布配股后下跌5-10%，我们认为可能是入市良机。”该行分析师Simon Lee在报告中称。

报告预期，此次筹资后，华电国际的净负债比率今年末将降至355%，去年末为479%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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