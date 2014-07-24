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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 10:57 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多200亿元五期固息债，期限一至10年

路透上海7月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(29日)招标增发五期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五、七及10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述新债分别为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。

具体发行条款如下：

第14、15、16、18及19期增发债

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发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：7月29日上午9:30-10:30

7/10年：7月29日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)

缴款日 8月4日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月30日-8月4日

上市日 1年：8月6日

3/5/7/10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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本次债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

另外，本次发行所筹集资金用途依旧可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。(完)

参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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