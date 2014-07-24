中国新债：国开行下周二将增发至多200亿元五期固息债，期限一至10年

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(29日)招标增发五期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五、七及10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述新债分别为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。
具体发行条款如下：
第14、15、16、18及19期增发债
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发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：7月29日上午9:30-10:30
7/10年：7月29日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)
缴款日 8月4日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
10年：6月12日
分销期 7月30日-8月4日
上市日 1年：8月6日
3/5/7/10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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本次债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
另外，本次发行所筹集资金用途依旧可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。(完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译