台湾债市：RP利率在原区间内波动，上日休市量大但利率未变化

路透台北7月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四胶着在既有区间内。交易员表示，上日台湾市场受台风影响而休市，今日开市后急于调度上日及今日的续作交易，市场未对利率多所着墨。

市场人士指出，今日市场资金供应量仍然充足，只是到单续作量大，交易员较为忙录，利率持平不动。市场焦点将转向下周的月底情势。

〞下周我们有一些落点，但交易对手都说会续作...我认为月底不会太过紧张。〞一证券商交易员说。

资金调度人士指出，虽然寿险资金感觉不如往日充裕，但就需求来说，整体市场供应已经充足，也不至于影响利率，且多数交易对手仍能提供天期较长的资金，目前虽对下周情势保持谨慎，但并不过分担心。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

本周公司债交割尚有周五硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债。