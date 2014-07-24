台湾债市：RP利率在原区间内波动，上日休市量大但利率未变化

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四胶着在既有区间内。交易员表示，上日台湾市场受台风影响而休市，今日开市后急于调度上日及今日的续作交易，市场未对利率多所着墨。
市场人士指出，今日市场资金供应量仍然充足，只是到单续作量大，交易员较为忙录，利率持平不动。市场焦点将转向下周的月底情势。
〞下周我们有一些落点，但交易对手都说会续作...我认为月底不会太过紧张。〞一证券商交易员说。
资金调度人士指出，虽然寿险资金感觉不如往日充裕，但就需求来说，整体市场供应已经充足，也不至于影响利率，且多数交易对手仍能提供天期较长的资金，目前虽对下周情势保持谨慎，但并不过分担心。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。
本周公司债交割尚有周五硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债。
下周公债/公司债/转换公司债发行暂有周一点晶科技 2亿及振桦电子 8.5亿台币、周二宏齐科技 6亿台币、周三F-贸联 2亿台币、周四士开 6亿及台耀 5亿台币，以及20年期公债预定发行300亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译