台湾债市：五年公债殖利率微幅收高，区间小步位移待变

* 五年券区间来回静待方向 * 下档仍有卖压，但殖利率打高亦有买盘 * 103/10明日料在1.16-1.19%间波动 路透台北7月24日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四微幅收高，交投仍在 区间内小幅波动。交易员指出，五年债虽已见修正此前过度偏空走势，但下方热券/冷券的 卖压尚未完全消化完毕，令偏多交投也只能小步位移，明日估仍在当前区间整理。 交易商指出，五年期公债热券/冷券今日均有成交，且均成交在1.2%以下，显示银行端 在1.2%附近有承接意愿，殖利率再弹空间不大。然而103/10殖利率在盘中触及1.17%的小波 段低点后，交易商追价亦较为谨慎，暂时难快速往下突破。 〞五年券这边信心虽然没完全稳定，但银行的基本需求还是在...后市看(殖利率)缓下 。〞一位银行交易员说。 103/10公债殖利率今日盘中再创下逾三周低位，前低在7月1日报1.169%。 另一证券商交易员则表示，存续期约4.4年的冷券98/3 今日成交在1.2%， 显示仍有金融机构出脱调节短券，持续影响市场的持券信心，让103/10殖利率向下测试仍有 难度，只能囿于区间交投。 交易员预估明日103/10的主要交易区间在1.16-1.19%，因市场对五年债受长券端可能影 响的看法不一，估短线不容易脱离现有交投水准太远。 至于下周一(28日)将标售的20年期公债103/11 ，多数交易商认为主要投资 盘--寿险业的态度应较为中性，因市场已大部分消化此前预期下半年国际债发行增温的消息 ，对台币债的基本配置需求或让寿险业在2.10-2.15%间就有拿券意愿，不会超出市场预期太 多。 20年券103/11标售金额预定300亿台币，今日在发行前交易最佳报价介于2.1110-2.1550 %；30年公债103/12 则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。 美国长期公债价格周三小幅收低，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张 局势仍持续发酵，将继续带动避险需求。指标10年期公债 价格价格变动不大， 收益率报2.465%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.12 1.1777 1.1700-1.1835 170.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/24(四)：美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请 领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数； 7/25(五)：台湾6月M2年增率、美国6月耐久财订单、美国6月建筑许可年率修正值、德 国7月Ifo企业景气判断指数、俄罗斯央行公布利率决定。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1777 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)