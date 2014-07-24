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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--7月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值        前值     
    7月25日(五)
    0100  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数                7月           --        42.8
                              企业活动指数                              --        45.8
    0600  德国GfK消费者信心指数                           8月          8.9         8.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         7月        109.4       109.7
                 企业现况指数                                        114.5       114.8
                 企业预期指数                                        104.5       104.8
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                      6月        +1.1%       +1.0%
                  民间贷款                                           -1.8%       -2.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --       +0.9%
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          6月           --       +0.1%
                        (较上年同期)                                    --       +1.3%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季初值      +0.8%       +0.8%
                           (较上年同期)                              +3.1%       +3.0%
     --   美国建筑许可年率(万户)                      6月修正值        --         96.3
    1230  美国耐久财订单                                  6月        +0.5%       -0.9%
              扣除运输的耐久财订单                                   +0.6%        持平
              扣除国防的耐久财订单                                   +0.6%       +0.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单                             +0.5%       +0.7%
        
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段       现值      预估值
    7月24日(四)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                7月初值      50.8       --     
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          7月初值      47.6      48.1     
                    服务业PMI                                       50.4      48.4     
                    综合PMI                                         49.4       --     
    0730  德国Markit制造业PMI                          7月初值      52.9      52.0     
                    服务业PMI                                       56.6      54.5     
                    综合PMI                                         55.9       --     
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        7月初值      51.9      51.7     
                      服务业PMI                                     54.4      52.7     
                      综合PMI                                       54.0      52.8     
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                5月      -0.7%       --     
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                   -0.5%       --     
    0830  英国零售销售(较前月)                            6月      +0.1%     +0.3%     
                    (较上年同期)                                   +3.6%     +3.9%     
    0900  意大利消费者信心指数                            7月      104.6       --     
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                7月19日当周   28.4      30.8     
              四周均值(万人)                                        30.2       --     
              续请失业金人数(万人)                    7月12日当周  250.0     251.0     
    1345  美国Markit制造业PMI                             7月初值   56.3      57.5     
    1400  美国新屋销售年率(万户)                           6月      40.6      47.9     
          美国新屋销售(较前月)                                     -8.1%       --     
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                 7月         9       --     
    2100  韩国消费者信心指数                               7月       105       --     
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      6月     +3.3%     +3.3%     
             全国整体CPI                                           +3.6%       --     
             东京地区核心CPI(较上年同期)                   7月     +2.8%     +2.7%     
             东京地区整体CPI                                       +2.8%       -- (完)
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