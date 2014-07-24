主要国家经济指标预测--7月25日****

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 7月 -- 42.8 企业活动指数 -- 45.8 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 8.9 8.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 109.4 109.7 企业现况指数 114.5 114.8 企业预期指数 104.5 104.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -1.8% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +0.9% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.0% -- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3 1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平 扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月24日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 50.8 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 47.6 48.1 服务业PMI 50.4 48.4 综合PMI 49.4 -- 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 52.9 52.0 服务业PMI 56.6 54.5 综合PMI 55.9 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 51.9 51.7 服务业PMI 54.4 52.7 综合PMI 54.0 52.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -0.7% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.5% -- 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +3.6% +3.9% 0900 意大利消费者信心指数 7月 104.6 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 28.4 30.8 四周均值(万人) 30.2 -- 续请失业金人数(万人) 7月12日当周 250.0 251.0 1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 56.3 57.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 40.6 47.9 美国新屋销售(较前月) -8.1% -- 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 9 -- 2100 韩国消费者信心指数 7月 105 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +3.3% +3.3% 全国整体CPI +3.6% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +2.8% +2.7% 东京地区整体CPI +2.8% -- (完)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。