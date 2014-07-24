中国反腐：山西省纪委常务副书记杨森林接受组织调查--中纪委

路透北京7月24日 - 中国中央纪委监察部网站宣布，山西省纪委常务副书记杨森林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

杨森林是今年山西省纪检系统落马第二人。今年3月6日，原山西省监察厅副厅长谢克敏涉嫌严重违纪，接受组织调查。

据新华社报导，杨森林在山西大学中文系干部专修班进修期间，曾和此前落马的山西省政协原副主席令政策一同就读于汉语言文学专业。

中纪委6月19日宣布令政策涉嫌严重违纪违法，并接受组织调查。同日落马的还有山西省委常委、副省长杜善学。

在山西省纪委工作期间，杨森林曾是山西省纪委原书记金道铭的副手。2006年8月至2011年3月，金道铭任山西省纪委书记时，杨森林担任山西省纪委副书记。

中纪委曾在2月27日宣布对时任山西省人大常委会副主任的金道铭涉嫌严重违纪违法一事进行调查。