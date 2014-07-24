《全球汇市》新西兰元因央行暗示停止加息而大跌，中国PMI数据提振澳元

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
这并不完全出人意料，因很多人一直在质疑，在汇率居高不下，通胀受控，且主要出口获利产品奶制品价格下跌的情况下，新西兰是否有必要继续收紧政策。
但新西兰元的跌势却极为迅猛，兑美元 从0.8703美元最低跌至0.8598美元，最新报0.8611美元。
“最让人意外的可能是有关新西兰元汇率偏高的措辞。‘有可能大跌’被解读为含蓄的干预威胁，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。
花旗集团的分析师称，央行官员很少对汇率做出这样直截了当的评论，说明他们对新西兰元强势有很大的挫败感。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3458 1.3464 -0.04 -2.09 1.3745
美元/日圆 101.55 101.47 +0.08 -3.56 105.30
欧元/日圆 136.67 136.62 +0.04 -5.57 144.73
美元/瑞郎 0.9025 0.9022 +0.03 +1.09 0.8928
英镑/美元 1.7031 1.7042 -0.06 +2.87 1.6556
美元/加元 1.0739 1.0726 +0.12 +1.12 1.0620
澳元/美元 0.9449 0.9452 -0.03 +6.01 0.8913
新西兰元/美元 0.8592 0.8702 -1.26 +4.70 0.8206
澳元/日圆 95.950 95.910 +0.04 +2.24 93.850
新西兰元/日圆 87.250 88.300 -1.19 +0.97 86.410
英镑/日圆 172.95 172.93 +0.01 -0.79 174.33
澳元/新西兰元 1.0990 1.0856 +1.23 +1.31 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王丽鑫/朱晓军/李婷仪/白云; 审校 田建华/王兴亚/石冠兰/杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
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路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译