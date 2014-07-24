《全球汇市》新西兰元因央行暗示停止加息而大跌，中国PMI数据提振澳元

这并不完全出人意料，因很多人一直在质疑，在汇率居高不下，通胀受控，且主要出口获利产品奶制品价格下跌的情况下，新西兰是否有必要继续收紧政策。

但新西兰元的跌势却极为迅猛，兑美元 从0.8703美元最低跌至0.8598美元，最新报0.8611美元。

“最让人意外的可能是有关新西兰元汇率偏高的措辞。‘有可能大跌’被解读为含蓄的干预威胁，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。

花旗集团的分析师称，央行官员很少对汇率做出这样直截了当的评论，说明他们对新西兰元强势有很大的挫败感。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3458 1.3464 -0.04 -2.09 1.3745

美元/日圆 101.55 101.47 +0.08 -3.56 105.30

欧元/日圆 136.67 136.62 +0.04 -5.57 144.73

美元/瑞郎 0.9025 0.9022 +0.03 +1.09 0.8928

英镑/美元 1.7031 1.7042 -0.06 +2.87 1.6556

美元/加元 1.0739 1.0726 +0.12 +1.12 1.0620

澳元/美元 0.9449 0.9452 -0.03 +6.01 0.8913

新西兰元/美元 0.8592 0.8702 -1.26 +4.70 0.8206

澳元/日圆 95.950 95.910 +0.04 +2.24 93.850

新西兰元/日圆 87.250 88.300 -1.19 +0.97 86.410

英镑/日圆 172.95 172.93 +0.01 -0.79 174.33

澳元/新西兰元 1.0990 1.0856 +1.23 +1.31 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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