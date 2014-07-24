更新版 1-新债招标：江苏自发自还债利率接近国债，非市场化仍主导但定位更谨慎

* 江苏省三期自发自还债中标利率接近同期限国债

* 山东地方债超低利率引热议，后续省市发债定位更谨慎

* 随后几个自发自还地方债，利率仍大多会在国债附近 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月24日 - 中国江苏省上午招标的三期自发自还地方债，中标利率接近同期限国债估值水平；在此前山东省地方债的超低利率引发热议后，无疑令后续省市以及承销商在利率定位上的选择更为谨慎。

市场人士认为，自发自还地方债依旧受非市场化因素主导，今年还有几个地方政府将启动发行，估计利率水平大多仍会稳定在同期限国债附近，其中值得关注的是江西和宁夏两个相对欠发达的省区，其定位是否能与发达地区省市拉开差距。

业内人士稍早透露，中国江苏省上午招标的三期自发自还地方债，其中五年期品种中标利率4.06%，七年为4.21%，10年为4.29%；三期债投标倍数分别为2.44倍、2.53倍和2.53倍。

“上次（山东自发自还地方债）招的有点离谱了，这次看来大家都收敛了很多，”一银行交易员称。

江苏省是继广东省和山东省之后第三家启动自发自还地方债的。固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为4.0292%、4.2053%和4.2967%。

作为自发自还地方债的首个尝鲜者，广东省6月下旬招标的三期地方债，利率基本持平于同期限的国债。而第二家进行自发自还地方债试点的山东省，三期债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异，显示地方政府债招标仍未脱非市场因素占主导的局面。

本次五、七、10年品种计划发行规模分别为69.5亿元、52.2亿元和52.2亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

该三期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。7月25日开始计息，7月25日-7月29日进行分销。

本次发行主承销商为建设银行 、农业银行 、交通银行 和工商银行 等八家。

经中债资信评估有限责任公司综合评定，2014年江苏省政府债券信用等级为AAA。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。