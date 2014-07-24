韩国股市：小幅上涨，外资持续买超

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔7月24日 - 韩国股市周四早盘小幅上涨。0219GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，报2,032.54点，周三收在2,028.32点。
经济成长数据和刺激措施未给股票投资者带来影响，因本周稍早计划的主要内容已经为外界知晓。
接近中午时，海外投资者净买入870亿韩元(8,461万美元)，过去七个交易日已经买超1.1兆韩元(10.7亿美元)。
LG显示器 劲扬2.1%，尽管周三公布第二季营业利润较上年同期减少55.4%。不过，投资者更加看重该公司对于价格和出货量的正面评论。分析师预计未来几个月公司获利将会改善。
SK海力士 下跌2.5%，今日公布4月-6月当季获利同比下降2.7%。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译