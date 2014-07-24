版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 11:12 BJT

韩国股市：小幅上涨，外资持续买超

路透首尔7月24日 - 韩国股市周四早盘小幅上涨。0219GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，报2,032.54点，周三收在2,028.32点。

经济成长数据和刺激措施未给股票投资者带来影响，因本周稍早计划的主要内容已经为外界知晓。

接近中午时，海外投资者净买入870亿韩元(8,461万美元)，过去七个交易日已经买超1.1兆韩元(10.7亿美元)。

LG显示器 劲扬2.1%，尽管周三公布第二季营业利润较上年同期减少55.4%。不过，投资者更加看重该公司对于价格和出货量的正面评论。分析师预计未来几个月公司获利将会改善。

SK海力士 下跌2.5%，今日公布4月-6月当季获利同比下降2.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐