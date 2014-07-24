《焦点》SK海力士第二季营业利润同比下滑，韩元走强抵消出货量劲增

Shinhan投资公司分析师Kim Young-chan称，“我们预计SK海力士会在第三季和第四季继续公布优异的业绩，因有来自苹果等公司的稳健需求。”

“公司营收可能会受到韩元汇价上涨影响， 不过因SK海力士有超过60%的原材料是进口的，影响被稀释了。”

据价格跟踪公司DRAMeXchange，DRAM的合约价格在6月下半月稳定，因个人电脑芯片供应仍吃紧。该公司预计7月和8月芯片合约价格会小升。

包括SK海力士大客户苹果 的大屏幕iPhone在内，新款智能手机的推出预计会进一步提振DRAM和NAND芯片的营收。