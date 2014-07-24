《焦点》SK海力士第二季营业利润同比下滑，韩元走强抵消出货量劲增

南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
Shinhan投资公司分析师Kim Young-chan称，“我们预计SK海力士会在第三季和第四季继续公布优异的业绩，因有来自苹果等公司的稳健需求。”
“公司营收可能会受到韩元汇价上涨影响， 不过因SK海力士有超过60%的原材料是进口的，影响被稀释了。”
据价格跟踪公司DRAMeXchange，DRAM的合约价格在6月下半月稳定，因个人电脑芯片供应仍吃紧。该公司预计7月和8月芯片合约价格会小升。
包括SK海力士大客户苹果 的大屏幕iPhone在内，新款智能手机的推出预计会进一步提振DRAM和NAND芯片的营收。
SK海力士股价周四盘初报48,000韩元，下跌近3%。(完)
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。