《国际主要央行公开市场操作一览》--7月24日

路透上海7月24日 - 美联储(FED)7月9日公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债，并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致；此外美联储7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/23 买入公债 27.74 08/15/2021 - 05/15/2024

7/21 买入公债 10.67 02/15/2036 - 05/15/2044

7/17 买入公债 21.21 07/31/2018 - 03/31/2019

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/23 隔夜逆回购 -1,367.40 0.05%

7/22 隔夜逆回购 -1,272.44 0.05%

7/21 隔夜逆回购 -1,138.36 0.05%

7/18 三天逆回购 -1,135.03 0.05%

7/17 隔夜逆回购 -943.61 0.05%

在2014年7月14日-8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美联储经济学家发表论文指出，对近期长期失业人口减少有许多值得乐观的理由。

--圣路易斯联储总裁布拉德全力为逆回购背书，他表明支持联邦基金利率维持在逆回购利率及超额准备金利率(IOER)之间；而回购利率则为利率底限。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/23 七天期反向交易 0.75亿美元 0.60%(固定利率)

7/22 七天期反向交易 978.869 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委会成员魏德曼表示，宽松的货币政策对维持欧元区物价稳定“有所贡献”，但同时列举出放松银根带来的诸多长期风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 151,080

上周三 153,390

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当期变化 -2,310

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。

--日本央行副总裁中曾宏表示，结束通缩已经胜利在望，因为工资和通胀预期上涨使企业可以提高产品价格，这暗示对经济持续复苏抱有信心。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布，共发行1,844.2亿台币存单，与今日存单到期金额1,837.7亿相较，存单发行余额增6.5亿。