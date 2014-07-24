路透基点：东华能源为宁波丙烷项目获得23.5亿元人民币贷款--TRLPC

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透7月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，深圳上市公司东华能源为宁波一丙烷生产项目的融资已收到由交通银行牵头的银团提供的23.5亿元人民币贷款。
中国农业银行、中国进出口银行和中国工商银行参贷，新华社旗下现代金报称中国工商银行担任联席主办行。
一位消息人士称，该贷款案在6月已签约，所筹款项将用于浙江宁波丙烷资源综合利用项目建设。
正如去年12月报导，东华能源最初寻求29.65亿元人民币、期限最长为10年的银团贷款。
根据公司网站，东华能源股份有限公司成立于1996年，自成立以来一直专注于烷烃资源的进口、销售和深加工。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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