路透基点：东华能源为宁波丙烷项目获得23.5亿元人民币贷款--TRLPC

路透7月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，深圳上市公司东华能源为宁波一丙烷生产项目的融资已收到由交通银行牵头的银团提供的23.5亿元人民币贷款。

中国农业银行、中国进出口银行和中国工商银行参贷，新华社旗下现代金报称中国工商银行担任联席主办行。

一位消息人士称，该贷款案在6月已签约，所筹款项将用于浙江宁波丙烷资源综合利用项目建设。

正如去年12月报导，东华能源最初寻求29.65亿元人民币、期限最长为10年的银团贷款。