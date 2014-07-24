中国经济：上半年信息消费规模达1.34万亿元，同比增长20%--工信部

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰周四表示，今年上半年中国信息消费保持较快增长态势，整体规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%。

他在国新办举行的新闻发布会上称，信息消费是最贴近民生，支出量也是在逐渐增加的消费领域，随着网络基础设施建设步伐的加快，对信息消费的拉动作用越来越明显。

“今年以来，我们加快实施了‘宽带中国’战略，创建宽带中国示范城市，稳步推进三网融合，也开展了信息消费试点和建设智慧城市这个试点。4G和宽带发展对信息消费的促进作用和支撑作用越来越明显。”张峰称。

他指出，随着信息技术的升级，产品的更新换代，信息产品消费保持了平稳增长，智能手机出货量达到将近2亿部，在手机出货总量中占比已达87%。

同时新型信息消费增长势头非常迅猛，移动数据收入和流量分别增长46.4%和52.1%，特别是基于移动互联网的应用正在从音乐、游戏这些娱乐类的业务转向金融、交通、医疗等重点领域。

不过，张峰也提到，当前中国信息消费仍然存在诸多问题和挑战，包括网络环境还有待于进一步改善；个人信息保护、网络支付安全、身份以及网站信任服务滞后的问题还仍然比较突出。

此外，云计算、大数据、移动互联网等新型信息消费发展受传统观念、政策、标准、监管等方面的制约，并面临信息资源开放共享水平低的挑战，都给信息消费带来诸多问题。信息消费的快速增长越来越依靠互联网新兴业务，这就迫切需要加快完善信息消费的政策环境。