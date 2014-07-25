《台湾新债预测》20年公债103/11期得标利率料落在2.135-2.15%

* 标售标的：103/11期20年公债

* 标售时间：下周一(28日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：2.135-2.15%

* 受访机构：10家

路透台北7月25日 - 路透调查周五显示，考量国际板债券长券发行渐热，产生的部分资金排挤及利率预期影响下，台湾下周一(28日)将标售的20年期公债103/11 得标利率将较上次同年期标售走高约逾20基点，料将落在2.135-2.15%间。

路透访谈了10家金融机构，其中七家为寿险业者，三家为大型金融机构，市场预估中值为2.135-2.15%，大区间则在2.10-2.18%。

20年公债长券的最大投资者--寿险业在此次调查中，看法亦略见分歧。尽管多数业者同意国际板债券发行趋于热络的效应将直接影响20年券的标售，但对资金排挤力道及利率预期的看法不一，但2.15%附近是多数业者的共识区。

接受访问的一家中型寿险业者认为，寿险业的台币长债配置兴趣受到打压，下标力道可能减少约三分之一，基本量的配置减少将令后端利率飙高。但考量国库对资金成本的要求可能截标，寿险业拿基本量时下标不会过分走高，国库对截标利率的要求成为得标利率的关键，目前估此前20年券102/8R标售时的截标利率2.15%可能再度重现。

〞在升息预期升高的过程中，国库对截标水位的容忍度应该会高一点。但考量国际板的债券发行还不稳定，2.15%应该是一个合理水准。〞另位大型寿险业交易员说。

不过也有大型寿险机构称国际板债券的发行并不影响该机构的台币债配置。该名交易员指出，由于国际债的发行量尚不充足，寿险对台币债的配置需求仍有基本量，对该机构来说，这个基本量和此前并无不同。该机构估此次20年券的得标利率落在2.10-2.15%间，相对其他寿险业者较为积极。

本期103/11期公债预计标售300亿台币，将在下周四(31日)交割。紧接着下周三(30日)将标售103/12期 30年公债，预计标售350亿台币，在8月4日(周一)发行。

以下为交易员观点整理：

--103/11在发行前交易有零星成交，2.12-2.1235%区间确实为寿险业测试市场水温所拿，因至上日止该券统计发行前买超部位银行、票券及证券商均为零。显示寿险业在2.12%上方有买兴。

--三家寿险业者估此次20年的下标力道或较前次减少约三分之一，以前次20年券总投资额687.5亿台币，及寿险自行及委托拿券约得标七成估算，寿险业投资总额估仍有322亿台币，多于预估发行的300亿台币。

--若下标总额中寿险业一定要拿券的基本配置量估五成-八成，约在160-260亿台币之间，显示尾端利率可能扬升，导致国库截标。

--美债长券利率趋于稳定，且国际板债券发行量仍不稳定，亦可能使寿险业最后一刻加重下标力道，配置台币长债，亦为变数之一。

--国库截标力道将影响下周三30年长券的标售，若国库表态不愿利率成本壂高，20年标完后，寿险对30年债的配置或有机会略为积极。

相关报价：

--周五103/11发行前交易殖利率持平报2.12%。该券发行前交易期间低点在2.12%，高点在2.1235%。

以下为金融机构对103/11期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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寿险业一 2.10 2.15

大型证券商 2.10 2.15

寿险业二 2.12 2.15

大型银行一 2.12 2.15

寿险业三 2.13 2.15

寿险业四 2.14 2.15

大型银行二 2.14 2.17

寿险业五 2.14 2.16

寿险业六 2.15 2.18

寿险业七 2.15 2.18

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