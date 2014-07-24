更正-美国企业：福喜集团与麦当劳感情深厚，面对丑闻冲击仍难分难离

(更正：内文第一个小标下第四段中的“百盛”有误，更正为“百胜”)

路透7月23日 - 八个月前，众多食品行业的高管在芝加哥一家酒店齐聚一堂。快餐业巨头麦当劳一名高管当众赞扬了肉类供应商福喜集团的掌门人对“麦当劳大家庭”的贡献。

就算面对着福喜集团一家中国工厂爆出的食品安全丑闻愈演愈烈之时，麦当劳 周三仍对这家长期合作伙伴表示支持。

快餐连锁店肯德基的母公司百胜集团 已经中断与福喜集团的合作，但麦当劳与福喜集团历史上的关联更为紧密。

福喜集团的所有人Sheldon Lavin在过去20年中在中国建立起食品加工王国，这大部分要归功于来自麦当劳的业务支持。

福喜集团与麦当劳已经合作了将近60年。作为一家私人所有的企业，该公司在食品行业以外鲜为人知。

Lavin周三在声明中称，他对中国媒体的报导感到“惊骇”。中国一个电视节目显示，上海福喜食品有限公司的工人加工过期肉和掉在地上的肉。福喜集团拒绝就公司的计划和历史置评。

Lavin曾是一名银行家，最初是福喜集团的顾问，后来在麦当劳的要求下于1970年代全职加入福喜集团，并于1980年代取得公司控制权。

“当我在80年代取得公司的实际控制权后，我认为没有什么理由不把公司做大，”Lavin在2013年接受杂志访问时称。他宣称该公司已成为“全球范围内麦当劳最大的肉类供应商。”

2013年11月，Lavin被收入肉类行业名人堂。根据福喜集团网站对芝加哥德雷克酒店举行的庆祝仪式的报导，麦当劳美国区总裁Jeff Stratton在活动中称赞Lavin对家庭和社区服务的贡献，其中也包括对“麦当劳大家庭”的贡献。

即便是Lavin的社区服务也与麦当劳紧密相连：他是麦当劳叔叔之家慈善基金的理事会成员。

**全球扩张**

福喜集团在全球17个国家有50多家工厂，去年的营收为61亿美元。麦当劳是按营收计全球最大的餐馆连锁企业，在100多个国家都有门店。麦当劳拒绝就与福喜合同的价值置评。

福喜在中国的第一家工厂在1992年开业，只比麦当劳在华第一家门店晚开业两年。根据福喜网站的信息，该公司是2008年北京奥运会的食品供应商之一。

麦当劳周三表示，在上海福喜停业整顿期间，麦当劳将从福喜在中国的其他工厂采购。麦当劳首席执行官(CEO)Don Thompson在一天之前表示，他感觉被福喜的第三方审计机构“欺骗”了，因为这家机构没有披露任何问题。

百胜集团则在寻找其他供应商替代福喜，不过福喜并不是百胜的主要供应商。

**相当低调**

福喜从嘉吉等全球最大的生产商购买肉类，然后加工成汉堡饼和鸡块，再出售给餐馆。福喜也出售水果和蔬菜。

Lavin对福喜的低调引以为豪。他在2004年对美国杂志National Provisioner表示，“福喜集团是默默无闻的全球最大公司之一。”

根据在政府和监管机构网站上进行的搜索，在本周丑闻曝光之前，福喜一直保持在公众视线之外，很少有食品召回或违规事件。

在2007年，福喜子公司Carolina Culinary Foods召回了大约280万磅完全熟制的鸡胸肉，因为可能被李斯特菌污染。

该细菌可导致免疫系统弱的人感染严重疾病，美国农业部当时在召回通知中称，健康风险很高。

业内高管说，除此之外，该公司在美国的记录基本良好。

肉类加工业名人堂的总裁Chuck Jolley说，当看到报导称福喜是这次丑闻的主角时，他感到震惊。

他表示，“我必须从头看，再核对一下，”到底是不是福喜。

福喜在中国的其他工厂仍正常运转，快餐公司杰克盒子(Jack in the Box)负责质量和安全的前资深副总裁Dave Theno表示，当前最重要的是让上海工厂恢复生产，向麦当劳供货。

“对福喜最重要的是把问题置于身后，看能否再获得向这些客户供货的资质，”他说。(完)