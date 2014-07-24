乌克兰两架战斗机被击落 乌政府指责导弹发射自俄境内

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅7月23日 - 乌克兰称，两架政府军战斗机在叛军控制的东部地区被击落，击落它们的导弹或许是从俄罗斯境内发射的。
乌克兰军方行动发言人指出，两架战斗机被击落的位置接近Savur Mogila，距离上周马航坠毁客机的位置不远。
乌克兰国家安全委员会称，两架战斗机在5,200米高空被导弹击中，初步信息显示导弹从俄罗斯发射出来。
“击落它们的方式非常专业。恐怖分子没有这样的专业人士。”乌克兰国家安全委员会发言人Andriy Lysenko说道，所指的是与政府军在乌克兰东部战斗的亲俄叛军。
叛军称自己将两架战斗机击落。
五角大楼表示注意到两架乌克兰苏25战斗机被击落的新闻报道，但无法立即独立地确认事件。
“我们继续与乌克兰合作，并通过我们自己的渠道判断事故的准确影响。”五角大楼发言人Steve Warren对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译