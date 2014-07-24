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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 11:51 BJT

全球金市：金价因股市上扬而跌破1,300美元，但实物买兴回升

亚洲股市周四全线上扬，此前公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值创下18个月高位，提振对该国经济复苏的希望。

“黄金避险需求目前较弱，因股市正在积聚动能，而且中东或乌克兰局势没有明显恶化迹象，”一位香港交易商称。

另一交易商表示，1,300美元下方的止损单也引发了部分卖盘。

黄金可能仍有一些避险买需。加沙激战周三继续。美国国务卿克里称，争取以色列与哈玛斯停火的斡旋取得一些进展。

基辅声称两架战斗机周三在乌东部分离势力控制地区被击落，而击落战机的导弹或是从俄罗斯境内发射。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.6吨，至805.44吨，连续第二日上升。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王洋/田建华)
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