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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 11:53 BJT

《汇市简讯》美元指数出现上看81.00的正面信号

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* 美元指数昨日形成内包日线(inside day)型态--仅略微走强，亚洲盘在极狭幅区间波动

* 市场焦点在大宗商品走势及亚洲货币--主要货币走势多呈观望

* 5日、10日、20日移动均线向上，波林格区间扩大--趋势确立

* 初步目标为6月高点所在的81.02，之上为2014年高点81.38

* 稍早低点80.71和6月11日高点89.89分别为初步支撑和阻力

* 图表：link.reuters.com/qyd52w(完)

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